Эта модель является преемником модели Vivo v29 lite 5g с процессором Snapdragon 695, которая была анонсирована в июне этого года

Vivo официально объявила о выходе нового смартфона Vivo v30 lite 5g на рынке Мексики. Это устройство стало преемником модели Vivo v29 lite 5g, основанной на процессоре Snapdragon 695, которая была представлена в июне этого года.

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Vivo v30 lite 5g оснащен 6,67-дюймовым изогнутым экраном AMOLED E4 с центральным отверстием. Разрешение экрана составляет Full HD+ 1080 x 2400 пикселей, а его частота обновления составляет 120 Гц. Плотность пикселей на экране составляет 394 ppi, и максимальная яркость достигает 1150 нит. Этот дисплей немного меньше, чем 6,78-дюймовый экран предыдущей модели.

Устройство оснащается процессором Snapdragon 695 и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2. Его аккумулятор имеет емкость 4800 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт. Объем батареи был немного уменьшен по сравнению с предыдущей моделью, где аккумулятор имел емкость 5000 мАч.

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Селфи-камера на передней панели Vivo v30 lite 5g имеет разрешение 50 мегапикселей и поддерживает автофокусировку. Задняя камера состоит из 64-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного широкоугольного объектива и 2-мегапиксельной макро-камеры или камеры глубины. Сзади устройства также расположена кольцевая светодиодная вспышка Aura со встроенным контролем температуры. Устройство работает на операционной системе Android 13 с интерфейсом FunTouch OS 13. Vivo v30 lite поставляется в корпусе с уровнем защиты IP54 и имеет размеры 162,35 x 74,85 x 7,69 мм, а его вес составляет 190 граммов.