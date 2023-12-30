Ubisoft приняла решение выпустить Rainbow Six почти на год позже

Представленная больше года назад игра Ubisoft Rainbow Six Mobile в очередной раз была перенесена. Официально об этом не сообщалось, но релиз игры сместили почти на год.

Игра должна была быть представлена в нынешнем декабре. Теперь же ведётся подготовка к очередному бета-тестированию, которое стартует в начале будущего года. На странице в магазине Google дата релиза установлена на сентябрь 2024 года.

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На форумах Reddit участники программы бета-тестирования пишут о том, что игре требуется время на доработку. Сейчас в ней наблюдаются проблемы с задержками, неполадки с контроллерами и ИИ.

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Rainbow Six Mobile представляет собой бесплатный многопользовательский шутер от первого лица, созданный специально под мобильные устройства. Знакомые с игрой Rainbow Six Siege могут почувствовать себя здесь в привычном окружении.