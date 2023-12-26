Ubisoft подвергается возможной кибератаке, в ходе которой неизвестный хакер получил доступ к внутренним системам компании, однако попытка кражи данных не удалась.

Ubisoft, известный разработчик видеоигр, находится в процессе расследования возможного нарушения кибербезопасности после появления в интернете скриншотов внутренних инструментов компании. Информация о потенциальной атаке появилась от пользователя с никнеймом vx-underground, который в своем сообщении отмечает, что неизвестный злоумышленник ворвался во внутренние системы Ubisoft 20 декабря.

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По словам vx-underground, атака продолжалась примерно 48 часов, и злоумышленник пытался извлечь около 900 гигабайт данных, включая информацию о пользователях игры Rainbow Six Siege. Тем не менее, атака не увенчалась успехом, поскольку злоумышленнику не удалось скопировать данные до потери доступа.

Атакер, по видимому, получил доступ к внутренним инструментам Ubisoft, включая Microsoft Teams, Confluence, Sharepoint и панель MongoDB Atlas. Компания пока не разгласила подробности того, как атакер смог проникнуть в их системы.

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Официальный представитель Ubisoft подтвердил, что компания уже проводит расследование инцидента. В предыдущем опыте Ubisoft сталкивалась с кибератаками, включая случай в 2020 году, когда хакерская группа Egregor атаковала и опубликовала код игры Watch Dogs Legion. Также в марте 2022 года компанию атаковала группа Lapsus$, приведшая к временной остановке игр и сервисов Ubisoft.