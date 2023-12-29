GeForce Now подводит итоги уходящего года

До завершения года осталось несколько дней, и компания Nvidia рассказала о том, каких успехов ей удалось добиться при развитии своего облачного сервиса потоковой трансляции игр GeForce NOW. В блоге компании появилась запись, где говорится о доступности в сервисе более 1800 игр. Также сказано, что за год геймеры провели в играх здесь свыше 250 млн часов.

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Впервые в GeForce NOW появилась возможность транслировать игры на скорости 240 кадров/с или на разрешении 4К со скоростью 120 кадров/с на Windows-компьютеры и на Mac. Также появилась поддержка сверхшироких разрешений, чтобы обеспечить максимальную детализацию и плавность игрового процесса. Всё это стало возможным за счёт графической архитектуры Nvidia Lovelace.

Также в записи в блоге сказано, что в сервисе стали появляться игры от Microsoft. Соглашение между Microsoft и Nvidia было заключено в феврале. После покупки Microsoft компании Activision Blizzard игры последней также начали появляться в сервисе. Первыми из них стали Call of Duty: Modern Warfare II, III и Warzone.

В августе появилась поддержка сервиса Microsoft PC Game Pass, что принесло ещё свыше 100 игр. Наконец, на этой неделе будут добавлены следующие 46 игр: