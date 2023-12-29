NVIDIA подтвердила, что выступит на 2024 International CES 8 января в 8 утра по тихоокеанскому времени

NVIDIA подтвердила, что выступит на 2024 International CES 8 января в 8 утра по тихоокеанскому времени. Это совпадает с сообщениями о том, что компания планирует обновить серию GeForce RTX 40, представив три новые графические карты высокого класса, а именно RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. Ожидается, что эти три модели будут представлены в этом обращении, а выпустить их можно будет в течение следующих трех недель. NVIDIA может не ограничиваться GeForce RTX на CES, и мы можем ожидать активности даже в области центров обработки данных, учитывая, что в 2024 году компания представит свою архитектуру Blackwell. А пока перейдите на канал NVIDIA на YouTube, где размещен анонс стрима и где вы можете настроить уведомление.