Он изменен, чтобы не противоречить экспортным ограничениям правительства США на оборудование искусственного интеллекта. Однако, если заявленные характеристики окажутся точными, китайская GeForce RTX 4090D (Dragon Edition) все равно должна преуспеть в играх.

Это не было предрешено, поскольку у NVIDIA было несколько доступных вариантов. Самым радикальным из них было бы сокращение количества ядер CUDA. В нынешнем виде GeForce RTX 4090 имеет 16 384 ядра CUDA по сравнению с 9 728 у GeForce RTX 4080, 7 680 у GeForce RTX 4070 Ti, 5 888 у GeForce RTX 4070, 4 352 у GeForce RTX 4060 Ti и 3 072 у GeForce RТХ 4060.

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Еще одним вариантом было снижение энергопотребления карты, а также настройка характеристик памяти (или некоторая комбинация этих параметров). Однако NVIDIA, судя по всему, не пошла ни по одному из этих путей. По словам обозревателя Chiphell nApoleon, "урезано только количество тензорных ядер, а остальное осталось неизменным".

Далее говорится, что игровая производительность и цена на GeForce RTX 4090D остаются прежними, и что карта появится в продаже в Китае 28 декабря вечером.

Если предположить, что сокращение количества тензорных ядер является единственным изменением, то игровая производительность по большей части должна быть примерно на уровне обычной GeForce RTX 4090, хотя и не без исключений. Тензорные ядра - это то, что дает графическим процессорам NVIDIA GeForce возможности искусственного интеллекта.

"Тензорные ядра позволяют выполнять вычисления смешанной точности, динамически адаптируя вычисления для повышения производительности при сохранении точности. Тензорные ядра последнего поколения работают быстрее, чем когда-либо в более широком спектре задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Благодаря ии в 3 раза повышается производительность всех приложений, тензорные ядра NVIDIA предоставляют новые возможности для всех рабочих нагрузок", - объясняет NVIDIA.

Что касается игр, тензорные ядра в основном пригодятся при масштабировании с помощью технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS). GeForce RTX 4090 оснащена 512 тензорными ядрами, и в зависимости от того, какая модификация используется для GeForce RTX 4090D, игры с более высокими разрешениями с использованием DLSS должны привести к наибольшему снижению производительности, вопрос лишь в том, в какой степени. Все, что мы знаем на данный момент, это то, что это должно быть достаточно значительное урезание конструкции, чтобы смягчить ограничения США.

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