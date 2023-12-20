Компания MINISFORUM представила свой новейший офисный мини-ПК начального уровня - UN100L

Компания MINISFORUM представила новую модель мини-ПК UN100L, предназначенную для экономичных рынков начального уровня. Этот компактный офисный ПК оснащен процессором Intel N100 12-го поколения с ультранизким энергопотреблением и может использоваться как телевизионная приставка. Он оснащен 16 ГБ памяти LPDDR5-4800 и твердотельным накопителем M.2 2280 PCIe 3.0, а также поддерживает TF-карты и 2,5-дюймовые жесткие диски. UN100L имеет встроенный сверхтихий вентилятор, обеспечивающий безшумную работу, и может работать круглосуточно. Оборудован двухдиапазонным Wi-Fi модулем Intel 5G и 2.4G для высокоскоростного беспроводного соединения. У ПК много интерфейсов для гибкого расширения, включая USB-порты и разъемы для подключения дисплеев. Он также оснащен цифровым стереомикрофонным интерфейсом и поддерживает шифрование безопасности данных TPM 2.0. Продажи UN100L начнутся по цене $209 за версию 16+512 ГБ.