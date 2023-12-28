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AMD Radeon RX 7600 XT в январе может стать последней картой на RDNA 3
AMD Radeon RX 7600 XT выйдет только в кастомных версиях

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Согласно последней информации, в январе состоится анонс видеокарты AMD Radeon RX 7600 XT. В США она будет относиться к бюджетному сегменту при цене $300. Впервые о существовании этой модели заговорили ещё в сентябре. Недавно её обнаруживали в базах данных в Азии.

Benchlife сообщает, что AMD планирует выпустить только Radeon RX 7600 XT, хотя днём ранее сообщалось также о возможности появления некоторых других моделей. Radeon RX 7600 XT будет первой видеокартой на графической архитектуре RDNA 3 в 2024 году, и одновременно последней на ней. После этого AMD может начать выпускать карты на новых графических процессорах RDNA 4.

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Новая карта AMD станет единственной в первом полугодии. Её появления следует ждать между 22 и 28 января. Примерно тогда же появится карта Nvidia RTX 4070 Ti SUPER.

Сообщается, что не будет выпущено карт MBA производства самой AMD для тестирования.

У AMD остаются планы по выпуску шести моделей видеокарт во второй половине 2024 года. Это будут карты на архитектуре RDNA 4 с поддержкой PCIe 5.0. В случае проблем они могут быть перенесены на 2025 год.

Что касается Radeon RX 7600 XT, у неё должно быть 16 ГБ памяти GDDR6. Это вдвое больше по сравнению со стандартной моделью RX 7600. Может применяться графический процессор Navi 33 с повышенными тактовыми частотами или урезанный вариант более продвинутого графического процессора Navi 32.

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RX 7600 в США имеет рекомендованную цену $269. Из этого следует, что новая модель может стоить около $299. Несмотря на большой объём памяти, это карта для игр на разрешении не более чем Full HD.

#amd #видеокарты
Источник: wccftech.com
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