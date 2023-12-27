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На сайте ЕЭК появились карты Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800
Интересно, что карты относятся к малоизвестному широкому кругу пользователей производителю Arktek

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 ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) является регулирующим органом, где электронные компоненты проходят регистрацию перед выходом на рынок. Среди перечисленных компаний Arktek, относительно менее известная компания с ограниченным глобальным присутствием, только что разместила на сайте новые модели видеокарт Radeon RX 7000. Компания производит карты как GeForce, так и Radeon, которые попадают на избранные рынки.

 Недавние документы от одной из дочерних компаний Arktek в Китае намекают на возможный выпуск Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700 и RX 7800:

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 Важно помнить, что списки ЕЭС не всегда могут отражать реальные планы компаний по выпуску тех или иных устройств. Многочисленные сторонние организации, часто действующие от имени крупных OEM-производителей и партнеров, предоставляют названия моделей, которые, возможно, никогда не увидят официального релиза. Однако в некоторых случаях индивидуальные модели могут появиться через несколько недель или даже месяцев.

 В настоящее время Arktek предлагает карты серий Radeon RX 6600 и RX 500 как часть своей последней линейки Radeon. Таким образом этот список может означать, что новые карты RDNA3 выйдут позже. За исключением указанных трех невыпущенных моделей, остальные соответствуют текущим предложениям AMD.

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 Что касается слухов, то пока поговаривают о выходе Radeon RX 7600 XT в следующем году. Однако модели RX 7700 и RX 7800 также упоминались в профильной прессе и впервые о них стало известно от одного из OEM-производителей.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #rx 7800 #radeon rx 7600 xt #rx 7700 #arktek
Источник: videocardz.com
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