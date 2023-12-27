Android получает ещё одну программу ИИ

Желающие обзавестись приложением с алгоритмом искусственного интеллекта на своём мобильном устройстве могут сделать это на Android. Здесь компания Microsoft представила приложение Copilot. Оно доступно бесплатно и не потребуется даже создавать учётную запись.

Copilot представляет собой попытку Microsoft объединить чат-бот и прочие связанные с ИИ инструменты в рамках одного сервиса. Раньше название приложения было Bing Chat, но Microsoft решила сделать его более запоминающимся и простым.

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Программа доступна для скачивания в магазине Android пользователям со всего мира, хотя кое-где может ещё потребоваться подождать. Пока не существует версии для системы iOS, но вскоре может быть представлена и она.

Copilot использует в своей работе современные модели OpenAI, GPT-4 и DALL·E 3. Эти технологии искусственного интеллекта способны быстро и точно давать ответы даже на самые сложные вопросы, а ещё умеют создавать визуальные эффекты и на основе текстовых описаний.

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Для работы с приложениями не нужно будет указывать адрес электронной почты, что наверняка увеличит количество желающих опробовать его.