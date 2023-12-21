Microsoft Copilot теперь способен генерировать музыку по текстовым запросам пользователей, сотрудничая с компанией Suno

Microsoft продолжает расширять возможности своего инструмента искусственного интеллекта Copilot. Теперь эта программа может создавать краткие музыкальные композиции по текстовым запросам пользователей. Пользователи могут указать параметры, такие как жанр и настроение, и Copilot сгенерирует музыку и вокал с использованием искусственного интеллекта. Это нововведение реализовано в сотрудничестве с компанией Suno.

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Пользователи уже могут попробовать этот музыкальный генератор бесплатно, активировав плагин на веб-сайте Microsoft Copilot. Программа может понимать интенции пользователей на основе текстовых запросов и создавать музыку в соответствии с заданными параметрами.

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Следует отметить, что созданные композиции довольно короткие, не превышают одной минуты, и их нельзя рассматривать как полноценные песни. Однако это интересное дополнение к функциональности Copilot, которое может найти свое применение в различных творческих проектах.