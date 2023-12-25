Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Мод Fallout London будет представлен в апреле
Fallout London получит игровую площадь основной игры плюс расширения

реклама

Команда разработчиков мода Fallout London для игры Fallout 4 в рамках последнего видеоотчёта о проделанной работе объявила дату релиза. Раньше его собирались представить в третьем квартале 2023 года, но из-за разработки игры Starfield срок пришлось переместить. Тогда ещё была надежда увидеть мод в 2023 году.

реклама

Год подходит к концу и теперь разработчики говорят об апреле 2024 года. В качестве причины переноса срока названы международные события, которые потребовали внимания ряда разработчиков. Команда была реорганизована, что повлияло на сроки проведения тестирования.

Разработчики говорят, что точной датой релиза является 23 апреля. В ближайшие месяцы будет вестись доработка и тщательное тестирование игры, чтобы она соответствовала максимально высоким стандартам.


В видео было сказано, что на протяжении трёх лет разработки свой вклад внесли свыше 200 добровольцев. В игре будет 15 районов Лондона. Можно будет самостоятельно построить поселения семи уникальных типов. Игровое пространство равнозначно Содружеству из основной игры Fallout 4 и площади расширения Far Harbour вместе взятых. В игре доступно 121 оружие, 514 предметов одежды, 29 рас, 203 расходуемых актива. Все они были созданы с нуля вместе с анимацией. Предлагается 74 новых саундтрека, 47 композиций для радио, 3 радиостанции.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Есть 53 основных, 35 побочных, 25 квестов разных фракций, 16 квестов банд и 64 остальных квестов. Выбирать можно из семи компаньонов, в том числе есть собака. Пять компаньонов озвучены. Была обновлена система крафта боеприпасов, переработана система перков и диалогов. Есть новые варианты быстрого перемещения, вроде поездов, такси и лодок. Погода в игре динамически меняется. Желающие смогут курить и даже доить корову.

#игры #fallout
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ремейк игры Gothic получит более сложный сюжет и ролевую систему
Activision Blizzard борется с читерами в Call of Duty
Власти Китая решили смягчить политику против игровой индустрии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
2
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
8
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
1
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
+
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
6
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
5
Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
3
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
1
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
В Rheinmetall заявили о стремлении возродить украинский военно-промышленный комплекс
+
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Разногласия между Западом и Востоком ставят под угрозу подводные межконтинентальные кабели
2
Процессоры Intel 15-го поколения Arrow Lake и AMD Ryzen 9000 Zen 5 выйдут в 3-м квартале 2024 года
15
Xiaomi перестала поддерживать операционную систему MIUI
1
Канадский художник Рокки Берген сделал 20 бумажных сборных моделей старых компьютеров
+
В Чили прибывают зеркальные сегменты крупнейшего в мире оптического телескопа
+
На боевом счету дрона-камикадзе "Ланцет" появился бронекатер "Гюрза"
1

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
150
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
132
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
110
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
67
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
5
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
3
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
11
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
12

Сейчас обсуждают

NOFX
12:09
Шеша ты не заипался сам со своими ботами тут беседы вести?
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Салих Челик
12:05
А где вы нашли игру с реально фотореалистичной графикой? В любом случае, эта карта не потянет реально фотореалистичную графику на максимальных настройках в 4К. Тут даже спорить не нужно.
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Подарочек
11:52
Бесконечную могилизацию проводили и проводят на Украине, во славу счастливой жизни хихимона. Ты уже на помойке затарился к НГ ? Или там до тебя другие счастливые украинцы всё разобрали?
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Truth Sееker
11:51
Так НАТО же напала, на границах с РФ уже, и для кого могилизацию проводили?)
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Александр Рязанцев
11:47
На 11т ничего не пришло
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
Truth Sееker
11:46
Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Ру́сич» — боевой отряд русских неонацистов[1][2], принимавших участие в российско-украинской войне сначала на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 го...
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Лев Фролов
11:45
так ещё и разрешение экрана почему-то у гт 5 про хуже😂
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
Подарочек
11:44
Так у тебя в стране война, а не у меня. А ты свой диван любишь. Тебе приятно наблюдать как твоя страна корчится в предсмертных конвульсиях сидя на диване?
Американский эксперт назвал три возможных сценарий окончания боевых действий в Украине
Truth Sееker
11:44
Опять эта людоедская "логика". Кстати, а что там с "мирных не бомбим", "наше оружие высокоточное"?
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Apsheronsky tchai
11:43
У очень многих Джавелин и Леопардиков больше нет папы. Потому что папа очень любил носить две молнии на одежде и не только. Или потому, что хохлы решили сбить вертолёт своего министра детсадом в Бров...
В ночь с 24 на 25 декабря российская армия вновь поразила военные объекты на территории Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем