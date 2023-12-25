Fallout London получит игровую площадь основной игры плюс расширения

Команда разработчиков мода Fallout London для игры Fallout 4 в рамках последнего видеоотчёта о проделанной работе объявила дату релиза. Раньше его собирались представить в третьем квартале 2023 года, но из-за разработки игры Starfield срок пришлось переместить. Тогда ещё была надежда увидеть мод в 2023 году.

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Год подходит к концу и теперь разработчики говорят об апреле 2024 года. В качестве причины переноса срока названы международные события, которые потребовали внимания ряда разработчиков. Команда была реорганизована, что повлияло на сроки проведения тестирования.

Разработчики говорят, что точной датой релиза является 23 апреля. В ближайшие месяцы будет вестись доработка и тщательное тестирование игры, чтобы она соответствовала максимально высоким стандартам.





В видео было сказано, что на протяжении трёх лет разработки свой вклад внесли свыше 200 добровольцев. В игре будет 15 районов Лондона. Можно будет самостоятельно построить поселения семи уникальных типов. Игровое пространство равнозначно Содружеству из основной игры Fallout 4 и площади расширения Far Harbour вместе взятых. В игре доступно 121 оружие, 514 предметов одежды, 29 рас, 203 расходуемых актива. Все они были созданы с нуля вместе с анимацией. Предлагается 74 новых саундтрека, 47 композиций для радио, 3 радиостанции.

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Есть 53 основных, 35 побочных, 25 квестов разных фракций, 16 квестов банд и 64 остальных квестов. Выбирать можно из семи компаньонов, в том числе есть собака. Пять компаньонов озвучены. Была обновлена система крафта боеприпасов, переработана система перков и диалогов. Есть новые варианты быстрого перемещения, вроде поездов, такси и лодок. Погода в игре динамически меняется. Желающие смогут курить и даже доить корову.