Bethesda представила новое расширение карты Fallout 76 для 2024 года с концепт-артом, на котором изображен неисследованный регион Западно-Виргинских Аппалачей.

В Fallout 76 появится новое расширение карт позже 2024 года, сообщается в новом официальном блоге. Конкретная дата выхода не была подтверждена.

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Однако в блоге сообщается, что это расширение будет посвящено Вирджинии, лесистому сердцу Шенандоа. Оно будет сопровождаться новой квестовой линией, а также новыми фракциями и наградами. Этот анонс совпал с финальным выпуском Inside the Vault 2023 года.

На платформе Х Bethesda Game Studios появилось единственное изображение концепт-арта новой области. Fallout 76 значительно улучшилась с момента своего неудачного запуска, так что, возможно, за прошедшие годы она искупила свою вину.

В сегодняшнем блоге даже упоминается, что 17 млн игроков познакомились с новыми историями и персонажами Fallout вместе с жителями Пустоши. Хотя еще в июне 2022 года эти цифры были значительно ниже. На данный момент неизвестно, является ли новое число незначительной опечаткой или нет.

Добавление еще одного расширения карты - довольно амбициозный шаг для Fallout 76, и это выглядит отличным направлением. Свежий ландшафт созрел для создания увлекательных фракций и сюжетных ходов. Концепт-арт также обещает то же ощущение масштаба и интриги, которого так ждали фанаты.

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В блоге также рассказывается о других грядущих изменениях. Похоже, что в 2024 году будет сделан новый акцент на сезонных событиях. В Fallout 76 будут чаще проводиться сезонные события, за каждое из которых полагается совершенно новая награда. Разработчики также объявили о планах по созданию нескольких дополнительных функций и улучшений, но они не подтвердили масштаб и характер этих обновлений.