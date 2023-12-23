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Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
Toyota Land Cruiser покупали каждые 2 секунды

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Судя по продажам нового гибридного автомобиля Toyota Land Cruiser в Германии, машина станет настоящим хитом. Уменьшенный в размерах автомобиль можно было приобрести с 8:00 21 декабря, а через полчаса система заказов была закрыта. Затем немецкое подразделение открыло сайт, где можно внести себя в список ожидания на покупку этого автомобиля.

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Это рекордные продажи с момента появления ограниченной серии Chrysler 300C, которая разошлась менее чем за сутки. Было выпущено 2200 экземпляров Chrysler 300C на основе двигателя V8, на продажи которых ушло 12 часов или каждые 19 секунд. Toyota в этом плане выигрывает со значительным перевесом, поскольку новые модели продавались каждые 2 секунды.

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Так как в Германии хватает и своих умелых автопроизводителей, интерес к японскому автомобилю говорит о его качестве. В Европе в целом спрос на новый Land Cruiser должен быть весьма велик, поскольку в странах Евросоюза предпочтения по автомобилям примерно одинаковые. Возможно, в основе такой популярности лежит ретро-стиль и экономичность новой модели. Этот полноразмерный внедорожник расходует 8,7 л на 100 км пути.

#автомобили #toyota
Источник: carbuzz.com
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