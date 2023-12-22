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Android скажет о необходимости менять аккумулятор устройства
Android научится показывать намного больше связанных с аккумулятором данных

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В настоящее время Android-смартфоны получают обновления программного обеспечения как никогда прежде долго. Например, Google Pixel 8 будет получать обновления 7 лет. Также производители расширяют возможности самостоятельного ремонта и увеличивают доступность запасных частей. Обычно менять приходится в первую очередь аккумулятор.

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По мере старения и увеличения количества циклов зарядки и разрядки максимальная ёмкость батареи падает и продолжительность работы устройства снижается. Однако, сложно определить реальную ёмкость стареющей батареи. Приложения дают приблизительную оценку, но на сбор данных уходят дни или даже недели. Точность результата при этом всё равно не гарантирована.

Система Android собирает множество связанных с батареей данных в фоновом режиме, поэтому может показать результат более точно по сравнению со сторонними приложениями. Google работает над тем, чтобы сама батарея давала системе показания. В Android 15 эта информация может стать доступной пользователям.

В Pixel Feature Drop в нынешнем декабре появилась страница «Информация об аккумуляторе» в системных настройках в разделе «О телефоне». Здесь показана дата изготовления и количество пройденных циклов аккумулятора. Информация поступает через интерфейсы прикладного программирования Android 14.

Будут предоставляться также такие сведения, как дата первого использования батареи, статус зарядки, состояние батареи. Последний параметр представляет собой процент нынешней ёмкости аккумулятора от первоначальной. В результате можно будет подсчитать реальное значение ёмкости.

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Также Android будет показывать такие сведения, как серийный номер батареи и статус. Статус будет демонстрировать, оригинальный аккумулятор используется в устройстве, заменённый или же система не может распознать, какой аккумулятор применяется.

#android #аккумуляторы
Источник: androidauthority.com
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