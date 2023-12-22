Серьезный недостаток в новом Android 14 доставляет неудобства пользователям серии Google Pixel. Эта ошибка может помешать доступу к внутренней памяти и в худшем случае привести к потере данных.

С момента выхода Android 14 обладатели Pixel испытывают трудности с доступом к встроенной памяти устройств. Особенно страдают пользователи с несколькими профилями: первый часто больше не доступен, а второй работает нормально. Это приводит к тому, что устройства становятся практически непригодными для использования.

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Хотя эта проблема впервые возникла в середине октября, Google сначала проигнорировал сообщения, и ошибка продолжала распространяться. Некоторые пострадавшие пользователи сравнили ситуацию с атакой программы-вымогателя, поскольку память их устройств была заблокирована, и они больше не могли получить доступ к сохраненным данным.

Теперь этой ошибке присвоен высший приоритет P0. Это указывает на то, что Google серьезно относится к ее исправлению. Компания также опубликовала заявление и уже распространила обновление системы Google Play.