LG анонсирует новые компьютерные мониторы

До выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе остаётся около трёх недель, она стартует 9 января. Как обычно, некоторые компании делают свои анонсы заранее. Например, LG представила несколько мониторов под брендом UltraGear с типом панелей OLED.

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Пресс-релиз рассказывает главным образом о модели Ultragear 32GS95UE с диагональю 32 дюйма. Отличительной чертой монитора является возможность переключения частоты обновления одним нажатием мыши. В одном режиме параметры монитора составляют 3840 x 2160 при частоте 240 Гц, в другом частота 480 Гц при разрешении 1920 x 1080.

Производитель утверждает, что это позволит максимально быстро выбрать оптимальный вариант для игр тех или иных жанров. В динамичных играх нужна частота побольше, тогда как в более медленных играх с красивой графикой нужно более высокое разрешение.

Были представлены также мониторы размером 34 дюйма и 39 дюймов с изгибом 800R с частотой 240 Гц и разрешением 3440 x 1440. На всех трёх мониторах используется новый дизайн задней крышки.

Представленная в этом году L-подставка позволяет экономить пространство и получить большую устойчивость монитора. С ней можно регулировать наклон, высоту, поворот.

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Ещё LG выпустит новый вариант изогнутого монитора размером 45 дюйма и обновлённый плоский монитор OLED 27 дюймов. Стоимость всех этих продуктов названа пока не была.