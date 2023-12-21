Данный монитор также обладает частотой обновления 120 Гц и датчиком внешней освещенности.

Samsung расширила свою линейку мониторов ViewFinity S9 новой моделью S49C954U, которая также известна как S95UC. Этот монитор с изогнутым экраном предлагает впечатляющий опыт просмотра, идеально подходящий для геймеров, создателей контента и профессионалов, которым требуется много экранного пространства.

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Далее описаны особенности и характеристики Samsung ViewFinity S95UC. Samsung ViewFinity S95UC оснащен массивным 49-дюймовым VA-экраном с разрешением 5120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 32:9. Такое разрешение и формат экрана обеспечивают ультраширокое рабочее пространство, что позволяет пользователям видеть больше контента одновременно. Изогнутая панель 1000R создает эффект погружения и минимизирует искажения. Также ViewFinity S95UC обеспечивает превосходное качество изображения благодаря пиковой яркости 350 нит, высокой контрастности 3000:1 и широкому охвату цветовых пространств sRGB и DCI-P3 - 115% и 92% соответственно. Это обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также глубокий черный и белый цвета, что делает монитор идеальным для работы с графикой, редактирования видео и игр.

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Монитор имеет разрешение 1440p, частоту обновления 120 Гц и время отклика GtG 5 мс, что обеспечивает плавное и четкое изображение даже в самых динамичных играх. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Compatible устраняет разрывы экрана и задержки. ViewFinity S95UC оснащен различными портами для подключения внешних устройств, включая USB Type-C, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Порт USB Type-C поддерживает альтернативный режим DisplayPort и может заряжать устройства, такие как планшеты, ноутбуки и смартфоны, с мощностью до 90 Вт. Монитор имеет регулируемую подставку, которая позволяет пользователям настроить высоту, наклон и поворот экрана для достижения наиболее комфортного положения. Он также оснащен датчиком внешней освещенности, который автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от условий освещения. Samsung ViewFinity S95UC в данный момент доступен только в Южной Корее стоимостью 1,49 миллиона вон (~ 105 000 рублей). Ожидается, что монитор будет также выпущен в других странах в ближайшее время.