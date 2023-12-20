Через 11 лет в Канаде могут продаваться только автомобили с нулевыми выбросами

Канада может стать очередной присоединившейся к запрету двигателей внутреннего сгорания страной. Скоро здесь может быть принят закон, согласно которому к 2035 году в стране будут продаваться исключительно автомобили с нулевым уровнем выбросов. Это электромобили вроде Kia EV6, автомобили на водороде вроде Toyota Mirai и подключаемые гибриды, как Volvo XC60 Recharge.

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Со ссылкой на источник в правительстве информационное агентство Reuters сообщает, что будет введён Стандарт доступности электромобилей (EVAS). Благодаря ему сроки ожидания при покупке электромобиля будет уменьшены.

Канадские провинции Британская Колумбия и Квебек уже установили показатели продаж. К 2026 году на электрические, водородные и гибридные автомобили в этих провинциях должно проходиться 20% продаж новых автомобилей. К 2030 году это значение должно вырасти до 60%, к 2035 до 100%.

В Канаде нацеливаются не только на электромобили, но также на подключаемые гибриды. Это делает доступными более мощные автомобили вроде Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, где исключительно на электродвигателе запас хода составляет всего 12 км. В Toyota полагают, что подключаемые гибриды являются хорошим компромиссом в большинстве регионов мира.

Статистика от S&P Mobility говорит о росте продаж электромобилей в Канаде. В третьем квартале нынешнего года каждый восьмой автомобиль был с нулевым уровнем выбросов. Их доля в стране сейчас составляет 13,3%. В результате считается, что сэкономленный бензин мог бы заполнить свыше 70000 плавательных бассейнов Олимпийского размера.

Не все представители автопроизводителей рады принятому в Канаде решению. Не всем по карману сами электромобили и их зарядка, особенно жителям сельской местности. Такие же опасения есть в США.

Производители будут получать кредиты в зависимости от количества проданных автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Разные модели будут давать разные баллы, так что роскошные и спортивные автомобили могут оказаться не в почёте.

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В американских штатах Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Джерси запретить продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания также хотят к 2035 году. На эту же дату нацелились и в Великобритании.