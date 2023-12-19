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Франция представила новую инициативу, нацеленную на облегчение доступа к электромобилям для людей с низким доходом. В рамках этой программы, объявленной президентом Эммануэлем Макроном в октябре, граждане, соответствующие определенным критериям, смогут арендовать электромобили по цене от 40 евро в месяц без первоначального взноса.
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Эта программа социального лизинга ориентирована на лиц, чей годовой доход не превышает 15 400 евро. Кроме того, участники должны ежегодно преодолевать не менее 8 000 км и жить на расстоянии не менее 15 км от места работы.
Ожидается, что программа затронет от 4 до 5 миллионов французов. На первый год запланировано 20 000 контрактов. При успешной реализации в первый год количество контрактов может возрасти.
Особенность программы заключается в том, что она субсидируется государством. Это позволяет предлагать низкие ставки лизинга. В каталоге предложенных моделей предпочтение отдается автомобилям, произведенным во Франции.