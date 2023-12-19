Франция запускает программу социального лизинга, позволяющую малообеспеченным гражданам арендовать электромобили по цене от 40 евро в месяц

Франция представила новую инициативу, нацеленную на облегчение доступа к электромобилям для людей с низким доходом. В рамках этой программы, объявленной президентом Эммануэлем Макроном в октябре, граждане, соответствующие определенным критериям, смогут арендовать электромобили по цене от 40 евро в месяц без первоначального взноса.

реклама

Эта программа социального лизинга ориентирована на лиц, чей годовой доход не превышает 15 400 евро. Кроме того, участники должны ежегодно преодолевать не менее 8 000 км и жить на расстоянии не менее 15 км от места работы.

Ожидается, что программа затронет от 4 до 5 миллионов французов. На первый год запланировано 20 000 контрактов. При успешной реализации в первый год количество контрактов может возрасти.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особенность программы заключается в том, что она субсидируется государством. Это позволяет предлагать низкие ставки лизинга. В каталоге предложенных моделей предпочтение отдается автомобилям, произведенным во Франции.