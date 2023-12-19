Промышленное производство нового автомобильного аккумулятора в Китае начнётся в апреле

Электромобиль китайского производителя Nio скоро должен поступить в продажу, принеся полутвердотельную батарею ёмкостью 150 кВт*ч (полезная ёмкость 140 кВт*ч). Среди легковых электромобилей это рекордное значение. Для демонстрации запаса хода генеральный директор автопроизводителя проехал на прототипе ET7 1144 км за 14 часов. С полным баком столько могут проехать не все автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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Тестирование проходило в достаточно прохладную погоду при температурах между -2° C и +12° по Цельсию. В прямом эфире шла трансляция, вождение велось главным образом в полуавтономном режиме (Navigate-on-Pilot+) со скоростью не более 90 км/ч. Средняя скорость по итогам заезда составила 83,9 км/ч, время нахождения в пути без учёта остановок 12,4 часа.

Аккумуляторы 150 кВт*ч нужно будут арендовать отдельно от автомобиля, как это бывает и в Европе. К сожалению, батарея стоит столько же, сколько весь автомобиль. Бюджетная модель ET5 EV этого производителя стоит около $42000.

Разработчиком батареи является компания WeLion New Energy Technology. Плотность энергии в одной ячейке у неё составляет 360 Втч/кг или 260 Втч/кг у всей батареи. Для сравнения, у последних батарей Tesla значение плотности меньше 300 Втч/кг. В подобных батареях применяются материалы электролитов для обеспечения повышенной плотности хранения энергии и онгнестойкости. Однако, эти показатели ещё далеки от полноценных твердотельных батарей, где плотность хранения энергии может быть вдвое выше.

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Nio является производителем люксовых автомобилей, предлагая электромобили без батарей и ежемесячную подписку для аренды батареи.