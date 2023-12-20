Сроки поставок электроники также вырастут

Популярные маршруты морских грузоперевозок через Суэцкий канал в последнее время являются небезопасными, что не сулит ничего хорошего покупателям перевозимых товаров. Компьютеры, комплектующие для них и любая другая электроника входит в число продуктов, которые скоро могут подорожать. Находящиеся в Йемене хуситы нападают на грузовые суда, считая конечной точкой их маршрута Израиль.

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Портал TechPowerUp пишет с упоминанием представителей тайваньских сетей поставок компьютеров, что в настоящее время некоторое количество продукции находится на кораблях, ожидающих военно-морского сопровождения.

BBC считает, что нарушение глобальных цепочек поставок будет серьёзным. Главные судоходные компании мира вроде MSC, Maersk, Hapag-Lloyd, ICT и Evergreen собираются менять маршруты. Сделать это будет непросто. Если партия электроники из Тайваня в Нидерланды через Суэцкий канал обычно доставлялась за 25 дней, то изменение маршрута с проходом возле мыса Доброй Надежды увеличивает срок до 34 дней. Естественно, расходы на доставку тоже растут.

Пока не все судоходные компании меняют маршруты движения. Некоторые пытаются использовать охрану или уловки вроде отключения транспондеров и ложных сообщений о местоположении.

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Во вторник состоялась встреча представителей более 40 стран, которые совместно могут создать комплексные силы для обеспечения безопасности движения судов в этом районе.