Консоль AOKZOE A2 будет стоить от $599

Стало известно, что 22 декабря начнутся продажи портативной игровой консоли AOKZOE A2 с минимальной розничной стоимостью $599. Это устройство с экраном IPS размером 7 дюймов без рамок вокруг. Разрешение у него составляет 1920 x 1200. Размер всего устройства равен 265 x 105 x 22 мм, весит оно 649 г. Доступны две разновидности, с чипами Ryzen 6000 Rembrandt и с Ryzen 7000 Phoenix.

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В первом случае применяется процессор Ryzen 7 7840U с 8 ядрами на архитектуре Zen 4. У него 16 потоков, 16 МБ кэша L3, частота до 5,1 ГГц, TDP 15-30 Вт и графика Radeon 780M (RDNA 3) с 12 вычислительными блоками с частотой 2700 МГц. Версия на чипе Ryzen 7 6800 (Rembrandt) имеет 8 ядер на архитектуре Zen 3+, 16 потоков, 16 МБ кэша L3, частоту до 4,7 ГГц, TDP 15-28 Вт, графику Radeon 680M (RDNA 2) с 12 вычислительными блоками на частоте 2200 МГц.

Среди других характеристик память LPDDR5X-7500 в количестве до 32 ГБ, поддержка SSD PCIe 4.0 x4 M.2 (2280), светодиодная подсветка джойстиков. Ёмкость аккумулятора составляет 48,5 Вт*ч, мощность зарядки 65 Вт. Доступны слот microSD 4.0, USB 4.0, USB-A 3.0, разъём 3,5 мм, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также совместимость с док-станцией OneXplayer.

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