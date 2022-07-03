Компания AOKZOE анонсировала одноимённую портативную консоль, которая построена на базе 8-ядерного процессора Ryzen 6800U

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Портативные консоли на базе ПК теперь позволяют людям играть в игры на ПК с новой гибкостью. Все больше и больше брендов выходят на этот рынок с постоянной эволюцией устройств. Компания AOKZOE объявила о выпуске первой в мире консоли AOKZOE A1 на базе AMD 6800U. В дополнение к превосходной производительности A1, детали дизайна и особенности консоли также удивят вас.

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AOKZOE станет первой компанией, которая доведет портативную консоль с AMD Ryzen 7 6800U до массового производства. Долгожданная консоль на базе процессора 6800U внесет свой вклад в в развитие игровых консолей. Благодаря сочетанию AMD Ryzen 7 6800U, графики Radeon 680M и памяти LPDDR5X, AOKZOE A1 способна воспроизводить Elden Ring на 60 FPS и Forza на 100FPS в официальной видеодемонстрации.

Тем не менее, AOKZOE A1 оснащена ребрами охлаждения из чистого алюминия, тепловыми трубками из чистой меди, вентиляторами и интеллектуальным контролем температуры для обеспечения эффективного рассеивания тепла. Совместимая с Windows 11 и SteamOS, AOKZOE A1 позволяет игрокам получить доступ к своей игровой библиотеке на ходу, от игр AAA до эмуляторов любимых ретро-игр.

Краткие технические характеристики AOKZOE A1:

ПРОЦЕССОР: AMD Ryzen 7 6800U

Графика: Видеокарта Radeon 680M

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: LPDDR5X (частота 6400) 16 ГБ/32 ГБ

Экран: 8-дюймовый FHD IPS экран с полным ламинированием, разрешение 1920*1200

Аккумулятор: 48 Втч для стандартной версии, 65 Втч для максимальной версии

Размер: 285 мм x 125 мм x 21 мм

Вес: 668 г для стандартной версии, 729 г для максимальной версии

Поддерживает гироскоп, вибратор и светодиодную RGB-подсветку

Чтобы выполнить свое обещание о поставке первой в мире серийной консоли 6800U, AOKZOE собирается выполнить заказы A1 в сентябре 2022 года.





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