Она выдаёт более 60 кадров/с в лучших играх и стоит от $799

Компания AOKZOE представила новую игровую консоль A1 Pro на процессоре AMD Ryzen 7 7840U, стоимость которой начинается от $799. Этот процессор основан на современной архитектуре Zen 4, что на 20% увеличивает производительность по сравнению с консолью прошлого поколения. Чип содержит 8 вычислительных ядер и 16 потоков при максимальной частоте ядра 5,1 ГГц. Встроенная графика Radeon 780M обладает 12 исполнительными блоками с частотой до 2200 МГц.

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Экран IPS размером 8 дюймов получил разрешение 1920 x 1200. Плотность пикселей у него 283 ppi, яркость до 350 нит. Устройство весит 729 г, его размеры составляют 285 мм x 125 мм x 21 мм. Автономность нового устройства выросла и консоль будет заряжаться быстрее за счёт нового мини-адаптера быстрой зарядки GaN мощностью 100. Ёмкость аккумулятора составляет 65 Вт·ч. Имеется слот для карты памяти TF, джойстики с эффектом Холла, светодиодная подсветка с тремя режимами работы, оптимизированные триггеры. Предлагается белый и чёрный цветовые варианты.

В игре Elden Ring удалось получить 60 кадров/с на средних настройках графики при мощности 28 Вт, тогда как консоль Steam Deck выдаёт 30 кадров/с при мощности 15 Вт. На низких настройках в игре God of War удалось добиться 60 кадров/с на мощности 28 ВТ против 45 кадров/с у Steam Deck при 15 Вт. В игре Forza Horizon 5 на высоком качестве также удалось получить 60 кадров/с на разрешении 1920 х 1200, тогда как Steam Deck выдаёт здесь только 35 кадров/с. Объём оперативной памяти увеличили вдвое до 32 ГБ, есть также версия с объёмом 64 ГБ.

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Версия 32/512 ГБ стоит $799, тогда как максимальную конфигурацию 64 ГБ/2 ТБ оценили в $1159. В комплект поставки входит сумка и защитная плёнка на экран. На сайте Indiegogo продажи начнутся 30 апреля, пишет wccftech.