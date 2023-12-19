Google сделает доступным дистанционное удаление приложений

Компания Google добавляет в магазин Play Store новую возможность. Она заключается в удалении Android-приложений, которые установлены на других устройствах c этой же учётной записью.





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Описание в Google System Updates рассказало, что подобное удаление доступно на мобильных устройствах, компьютерах, телевизорах, автомобильных системах и устройствах Google Wear.

Версия магазина под номером 38.8 пока ещё только распространяется на пользовательских устройствах. Функцию необходимо включить в разделе «Управление приложениями». После этого начинают показываться приложения, установленные на других устройствах пользователя, где выполнен вход в этот же аккаунт Google. Через этот интерфейс приложения можно удалять дистанционно.

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Также здесь есть возможность сортировки списка установленных на других устройствах приложений. Доступна сортировка по объёму занимаемого приложениями места в хранилище, что позволит освободить дисковое пространство. Также доступна сортировка по названиям приложений.