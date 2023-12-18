Redmi Note 13 в Европе будут смартфонами для сетей LTE

Уже представленная в Китае серия смартфонов Redmi Note 13 состоит из трёх моделей с поддержкой стандарта связи 5G. Сообщалось также, что будут предложены версии со стандартом LTE.

Именно такими должны стать новые варианты 13 и 13 Pro, продажи которых должны скоро стартовать в Старом Свете. Спереди эти устройства похожи друг на друга, обладая экранами AMOLED размером 6,67 дюйма 2400 x 1080. Частота составляет 120 Гц и есть сертификат TUV Rheinland.

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Для обеспечения долговечности устройства закрыты Gorilla Glass 3 (Note 13) и Gorilla Glass 5 (модель Pro). Имеется рейтинг защиты от брызг воды IP54.

Внутри Note 13 4G находится чип Snapdragon 685, тогда как Pro обладает MediaTek Helio G99 Ultra. Помогает им работать память LPDDR4X и хранилище UFS 2.0. К сожалению, вместо Android 14 здесь установлена более старая Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Базовая модель обладает камерой 108 Мп с апертурой f/1,65, тогда как у старшей модели камера 200 Мп. В обоих случаях имеется оптическая стабилизация. Также есть сверхширокоугольная камера 8 Мп и камера макро 2 Мп. Разрешение передних камер на обоих смартфонах 16 Мп.

Ёмкость батарей составляет 5000 мАч. Отличие заключается в мощности зарядки 33 Вт на одном устройстве и 67 Вт на другом. Для повышения скорости зарядки применяется проприетарные чипы Surge G1 и Surge P1 от Xiaomi.

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Note 13 4G будет предлагаться в версиях 6/128 ГБ за 199 евро и 8/256 ГБ за 249 евро. Pro стоит 349 евро за 8/256 ГБ и 399 евро за 12/512 ГБ.