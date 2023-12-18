Компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi 13C 5G, который пополнит ассортимент доступных устройств компании. Новинка поддерживает работу в сетях связи пятого поколения, а также имеет довольно продвинутую основную камеру и несколько необычный дизайн тыльной стороны корпуса

Компания Xiaomi недавно выпустила один из самых доступных 5G-смартфонов - Redmi 13C 5G. Начиная с 18 декабря 2023 года, смартфон будет доступен для покупки всем пользователям по всему миру.

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Среди ключевых характеристик телефона - чипсет MediaTek Dimensity 6100+, до 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 256 ГБ. Кроме того, смартфон поддерживает 5G и все поддерживаемые диапазоны, необходимые для сетей 5G от Airtel и Reliance Jio.

Xiaomi Redmi 13C 5G поставляется в трех вариантах - 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Базовый вариант стоит 12 тыс. руб., вариант с 6 ГБ – 13,6 тыс. руб., а топовый вариант – 15,8 тыс. руб.