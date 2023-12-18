RedMagic 9 Pro становится доступен за пределами Китая

Нацеленный на мобильных геймеров смартфон RedMagic 9 Pro стал доступен для приобретения за пределами Китая в обещанный срок. Это устройство с высоким уровнем производительности, что относится не только к играм.

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Естественно, в настоящее время такую скорость на Android способен предложить в первую очередь процессор Snapdragon 8 Gen 3. Производитель говорит о росте скорости центрального процессора на 32%, графического на 34%. Также скорость приносят память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Ещё имеется специальный игровой чип Red Core 2.

Ёмкость батареи составляет 6500 мАч, мощность проводной зарядки 80 Вт. Установлен экран размером 6,8 дюйма с разрешением FHD+. Пиковая яркость у него составляет 1600 нит, частота достигает 120 Гц, частота дискретизации касания 960 Гц. Поддерживается 100% цветового диапазона DCI-P3. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 5.

Десятислойная система охлаждения ICE 13 содержит под экраном крупный испарительный отсек с площадью 10182 м². Также здесь имеется вентилятор, громкость которого не превышает 4 дБ.

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Доступны версии аппарата с конфигурацией памяти 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Предварительные заказа начнут принимать 27 декабря, продажи стартуют 3 января за $649 и $799.