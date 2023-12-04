OnePlus 12 занял второе место благодаря своему дисплею разрешением 2K+120 Гц и емкому аккумулятору на 5400 мА*ч.

В настоящее время все ожидают выхода OnePlus 12, который стал предметом большого интереса в сфере технологий. Но недавно появилась интересная информация о тесте батареи, которая дает нам представление о возможностях батареи нового смартфона.

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OnePlus 12, представление которого намечено на 5 декабря в Китае, уже вызывает интерес благодаря нескольким заявленным функциям. Смартфон был включен в рейтинговую базу данных Xiaobai и занял второе место благодаря своему дисплею разрешение 2K+120 Гц и емкости аккумулятора в 5400 мА*ч. По данным, общее время использования составляет 8 часов 45 минут, что делает его одним из лидеров в своем классе. Тем не менее, первое место в рейтинге занял Redmagic Pro с батареей на 6500 мА*ч, дисплеем с частотой 120 Гц и общим временем работы 9 часов 27 минут. Vivo X100 Pro, лидер прошлого месяца, опустился на третье место из-за дисплея с частотой 120 Гц и аккумулятора на 5400 мА*ч. Время использования этой модели составляет 8 часов 29 минут.

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Если интересны не только лидеры, но и аутсайдеры рейтинга, то на последних местах оказались iPhone 14 (время работы 4 часа 25 минут) и iPhone 15 Pro (4 часа 24 минуты). Это может вызвать некоторую озабоченность у поклонников Apple, учитывая их репутацию в области качества и производительности. Однако стоит помнить, что результаты тестов батареи могут отличаться в зависимости от условий использования и интенсивности работы смартфона. Кроме того, OnePlus 12 еще не появился на рынке, поэтому окончательные выводы о его батарее можно будет сделать только после проведения подробного тестирования в реальных условиях.