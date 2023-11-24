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Раскрыта дата глобального запуска Red Magic 9 Pro
Выход ожидаемого поклонниками бренда смартфона на мировой рынок состоится 18 декабря

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 Бренд Red Magic анонсировал свою линейку новых флагманских игровых смартфонов под названием Red Magic 9 Pro и 9 Pro+. Оба эти устройства оснащены новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Теперь же стало известно, когда поклонники могут ожидать глобального выпуска телефонов.

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 Согласно последнему тизеру на глобальном веб-сайте Red Magic, мировой запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 18 декабря. Раскрытые характеристики указывают на то, что отличий от китайской модели не будет.

 Для тех кто не в курсе напомню, что Red Magic 9 Pro оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, частотой сенсорной дискретизации 960 Гц, глубиной цвета 10 бит и цветовой гаммой 100% DCI-P3. Он обеспечивает яркость до 1600 нит с поддержкой затемнения и ШИМ-регулирования с частотой 2160 Гц. Основой новинки является новейший 4-нм флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, включающий графический процессор Adreno 750. Смартфон предлагает конфигурации из 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X в сочетании с хранилищем UFS 4.0 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. За автономность Red Magic 9 Pro отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

 Устройство работает на Redmagic OS 9.0 на базе ОС Android 14. Камеры на задней панели включают в себя основной 50-мегапиксельный датчик Samsung GN5 и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов с сенсором Samsung JN1. На передней панели под дисплеем находится 16-мегапиксельная фронтальная камера.

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 Остальные функции включают в себя встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, 3,5 мм аудиоразъем, два динамика с DTS:X ULTRA и три микрофона. Размеры телефона 163,98×76,35×8,9 мм, а вес 229 г.

#смартфоны #смартфоны 2023 #red magic 9 pro #смартфоны red magic
Источник: gizmochina.com
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