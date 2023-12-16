Экран часов Apple через несколько лет должен вырасти на 10%

Компания Apple работает над новым поколением смарт-часов Watch Ultra. Правда, ждать их предстоит ещё несколько лет, после чего появится версия часов с дисплеем Micro-LED более крупного размера по сравнению с нынешними.

В 2025 году Apple собирается представить первые часы на основе Micro-LED. Ещё через год их размер может увеличиться на 10%.

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В этом году американский производитель представил второе поколение часов Watch Ultra на новом процессоре S9. Внешний вид у них остался неизменным по сравнению с часами первого поколения. Этот дизайн Apple может применять ещё пару лет, после чего придёт время обновлять его.

Сейчас часы Apple Watch Ultra обладают экраном размером 1,93 дюйма. В будущем диагональ может увеличиться до 2,12 дюйма. Это повлечёт за собой и другие изменения в плане дизайна. Вместо панелей OLED будут применяться Micro-LED, а это может стать причиной повышения цен на часы. В настоящее время эти панели в два-три раза дороже по сравнению с OLED.

Ещё в январе нынешнего года аналитик Росс Янг говорил о желании Apple перейти в своих часах на Micro-LED. Такие экраны будут более яркими, у них лучше цветопередача, шире углы обзора и выше уровень насыщенности. Будет лучше и энергоэффективность, за счёт чего часы смогут дольше работать без зарядки.

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Появления подобных панелей в устройствах вроде iPhone и iPad предстоит ждать ещё дольше.