Apple заменила всю кожу в своих аксессуарах на ткань по экологическим соображениям

Организация PETA, которая занимается защитой прав животных, ежегодно вручает награды компаниям, достигшим значительных успехов в этой сфере. В прошлом году свое заслуженное звание "Компании года PETA" получили разработчики киберпанк-приключенческой видеоигры "Stray", Annapurna Interactive. Разработчики этой игры провели множество кампаний по сбору средств для приютов для животных с помощью трансляций на платформе Twitch.

В этом году награда "Компании года PETA" досталась Apple за их усилия по удалению из ассортимента всех кожаных деталей, таких как чехлы для iPhone, кошельки MagSafe Wallet, ремешки для Apple Watch и кожаные подвески AirTag. Они были заменены новыми вариантами из ткани, известной как мелкая сетка, состоящей почти на две трети из переработанных материалов.

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В отличие от кожи, эти материалы не только значительно снижают выбросы CO₂, но и полностью не требуют использования продуктов животного происхождения. Хотя замена кожи еще не идеальна и вызвала критику со стороны покупателей и СМИ из-за недолговечности и склонности к износу, PETA акцентирует внимание на значимости этих шагов крупнейшей технологической компании в мире, чтобы повысить осведомленность потребителей и уменьшить жестокость по отношению к животным.

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Организация PETA отмечает, что большинство кожи, используемой в производстве одежды, поставляется из стран с низкими стандартами защиты животных, таких как Бразилия, и при этом производство кожи вызывает большие выбросы CO₂ и загрязнение воды по сравнению с синтетическими или растительными материалами.