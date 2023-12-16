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Появление Fortnite в магазине игр Steam не исключено
Глава Epic Games дал большое интервью

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Одержав победу над корпорацией Google в суде, генеральный директор компании Epic Games Тим Суини дал большое интервью. Среди прочего там была упомянута популярная игра этого разработчика — Fortnite. Было сказано, что не исключено её появление в конкурирующем магазине Steam и любом другом серьёзном магазине игр. Для этого в этих магазинах разработчикам должны предлагаться выгодные условия. По его словам, близится конец грабительским комиссиям магазинов в 30% со стоимости каждой проданной игры.

Если бы сейчас Fortnite была выставлена в магазине Steam, Epic платила бы компании Valve 25% от доходов с продажи после того, как этих доходов набралось бы $10 млн. Когда их стало бы $50 млн, комиссия сократилась бы до 20%.

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В магазине Epic Games Store комиссия сейчас равна 12%. Имеются также программы «Первый релиз в Epic» и «Теперь в Epic», где комиссия вообще отсутствует.

Также был затронут вопрос отсутствия игры Fortnite на портативной игровой консоли Steam Deck. По словам Суини, Epic не хватает программистов, в том числе программистов под платформу Linux. К тому же, малое количество обладателей Steam Deck делает поддержку этой консоли бессмысленной, считает Суини.

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Между тем, Суини сам внёс вклад в нехватку персонала у компании. В конце сентября Epic Games уволила 830 сотрудников, что составляет примерно 16% от численность её персонала. Одной из причин сокращения стало снижение популярности игры Fortnite.

#игры #steam #epic games #fortnite
Источник: 3dnews.ru
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