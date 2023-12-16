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До конца года остаётся мало времени, но анонсы смартфонов могут быть ещё не завершены. Компания Motorola планирует предложить кое-что поклонникам своих мобильных устройств. Речь идёт сразу о двух аппаратах бюджетного уровня, моделях Moto G24 Power и Moto G34.
Эти устройства будут представлены в Европе и других регионах. Инсайдер MySmartPrice поделился изображениями смартфонов, судя по которым, они будут мало отличаться от аппаратов предыдущего поколения.
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О спецификациях устройств пока мало что известно. Аппараты Motorola получат камеру 50 Мп, а всего камер будет четыре. Moto G24 Power будет предлагаться как минимум серебристом и синим цветовых вариантах. Moto G34 выпускается в тёмно-синем и голубом цветах. Оба аппарата будут обладать достаточно толстыми корпусами, что привычно для бюджетных устройств Motorola.
Данный производитель должен принять участие в выставке потребительской электроники CES 2024 в начале января в Лас-Вегасе. Неизвестно, собирается ли компания показать там эти смартфоны, но до конца года наверняка о них появится дополнительная информация.