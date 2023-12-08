Телефоны Motorola Razr+/Razr 40 Ultra и Motorola Edge 40 Neo в цвете Peach Fuzz будут доступны на рынках по всему миру

Американская компания Motorola объявила о создании особой версии своего телефона Razr+, которая будет выпускаться совместно с компанией Pantone. Отличительной особенностью этого устройства является его доступность в цвете года 2024 по версии Pantone - Pantone 13-1023 Peach Fuzz. В других странах этот телефон известен как Motorola Razr 40 Ultra. Изюминкой этой модели является большой внешний экран Quick View размером 3,6 дюйма, который позволяет пользователям выполнять практически все функции, не открывая телефон.

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Motorola объясняет: "Бархатистый персиковый оттенок Pantone 13-1023 Peach Fuzz обладает уютной и податливой энергией, которая передает ощущение сближения".

Телефоны Motorola Razr+/Razr 40 Ultra и Motorola Edge 40 Neo в цвете Peach Fuzz будут доступны на рынках по всему миру и будут разблокированы для использования с любым оператором.

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Motorola Razr+/Razr 40 Ultra оснащен внутренним P-OLED-дисплеем размером 6,9 дюйма с разрешением 1080 x 2640 пикселей и частотой обновления 165 Гц. В качестве процессора используется Snapdragon 8+ Gen 1 SoC с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. На задней панели расположены главная камера на 12 Мп и широкоугольная камера на 13 Мп. На внутреннем дисплее установлена 32-Мп фронтальная камера для селфи. Аккумулятор ёмкостью 3800 мАч поддерживает долгое время работы устройства.