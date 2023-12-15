Каждый сотый пользователь Chrome лишится куки-файлов

Компания Google в своё время сообщила, что в рамках инициативы Privacy Sandbox начнёт ограничивать использование сторонних файлов куки в своём браузере Chrome в первом квартале будущего года. Теперь сказано, что это начнётся 4 января. 1% случайным образом выбранных со всего мира пользователей браузера получат активированную функцию «Защита от отслеживания». Это означает, чтобы умолчанию файлы куки со сторонних сайтов будут заблокированы. Пользователи увидят уведомление в адресной строке. Это решение позволит избавиться от межсайтовой слежки и усилить конфиденциальность.

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Если проблем не будет, это изменение доберётся до всех пользователей ко второй половине года. Проблемой может стать загрузка некоторых сайтов. Если они будут отображаться неправильно, Chrome позволит временно активировать сторонние куки. Для этого нужно будет нажать на иконку глаза справа от адресной строки.

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Статистика StatCounter за ноябрь показала долю браузера Chrome в 62,85%. Это означает миллиарды пользователей, так что неудивительно, что Google хочет внедрять подобное значительное изменение постепенно. Перед Google ещё стоит препятствие в виде Управления по конкуренции и рынкам Великобритании и аналогичных органов других странах. Они стараются свести к минимуму влияние компании на их местный рекламный рынок.