Благодаря искусственному интеллекту пользователи Chrome смогут выбирать из множества опций для персонализации своего браузера.

Появление пользовательских обоев, созданных с помощью искусственного интеллекта, ознаменовало значительный прогресс в Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Google расширяет интеграцию искусственного интеллекта в свой браузер Chrome после недавнего анонса функции искусственного интеллекта "Помоги мне написать" для пользователей Chrome. Вскоре у пользователей появится возможность создавать персонализированные темы, сгенерированные искусственным интеллектом, для своих браузеров. Аналогично подходу Pixel 8, функция запускается, предлагая пользователям выбрать тему. Однако темы, доступные для Chrome, более обширны, чем те, которые предлагаются для флагманских телефонов Google. В сообщении X выделены различные категории на вкладке "Темы", включая здания, Продукты питания, предметы повседневного обихода, природу, космос, города и парки США и многое другое.



Эти категории далее расширяются на конкретные варианты. Например, здания включают в себя такие варианты, как аэропорт, кафе, замок, маяк, офис и другие. Предметы повседневного обихода представляют собой множество предметов домашнего обихода, вокруг которых может быть создана тема. В категории "Космос" пользователи могут создавать темы, посвященные созвездиям, спутникам, Луне, Солнцу, звездам, Солнечной системе, космическим кораблям и многому другому.