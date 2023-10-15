Поэтому небольшой хэтчбек MX-30 покинул рынок США.

Наиболее известным на данный момент электромобилем марки Mazda является небольшой хэтчбек MX-30, который в реальных условиях эксплуатации обеспечивает запас хода от 120 до 250 км, что по нынешним меркам не так уж много, поскольку доступная пользователю ёмкость тяговой батареи не превышает 30 кВт·ч. При этом, как признались в интервью Nikkei Asian Review представители марки, на небольших электромобилях оказалось крайне сложно зарабатывать деньги, поэтому для американского рынка после ухода с него будут предложены модели, более привлекательные в глазах местных покупателей.

реклама

Источник изображения: Mazda

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На рынок США компания начнёт поставлять электромобили с 2025 года, они будут созданы на платформах для машин с ДВС и будут выпускаться на предприятии в Японии, что лишит эти машины субсидий на американском рынке. К 2030 году Mazda рассчитывает увеличить долю электромобилей в структуре своих мировых продаж до 25-40%. В прошлом году компания продала всего 7500 электромобилей, что соответствует менее чем 1% в структуре мировых продаж. Если модель MX-30 предлагается в Японии и Европе, то для китайского рынка был разработан электрический кроссовер CX-30. Небольшая японская компания пока не может себе позволить активно расширять ассортимент электромобилей, но если судить по решимости руководства, она вынуждена будет это сделать.