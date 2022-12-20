Если не брать в расчёт одного из пионеров электромобильного движения — Nissan Motor, японские компании вряд ли могут претендовать на большие успехи в серийном производстве электромобилей, и относительно небольшая по меркам отрасли компания Mazda является ярким тому примером. Предлагаемый ею электрический хэтчбек MX-30 от силы способен обеспечить запас хода в 161 км «по паспорту», но скромная ёмкость тяговой батареи (35,5 кВт·ч) в данном случае должна компенсироваться низкой массой и умеренной стоимостью машины.
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Как сообщает издание The Drive, в патентной заявке Mazda упоминается похожий по своим очертаниям на седан третьей модели электромобиль, позволяющий помимо багажа вмешать от четырёх до пяти человек. Схематичные изображения тяговой батареи в днище кузова вряд ли дают представление о габаритах серийной версии, но пока она выглядит достаточно тонкой.
Японский автопроизводитель отдельно подчёркивает, что электромобиль должен обеспечивать достойный запас хода, не уточняя данное определение количественными характеристиками. Тяговый электродвигатель располагается на передней оси, но в случае необходимости может быть перенесён на заднюю, а версия с двумя электродвигателями позволяет реализовать полный привод. Естественно, патентная заявка никаких сопутствующих обязательств на автопроизводителя не накладывает, но можно хотя бы понять, что о создании электромобиля размером с Mazda 3 инженеры компании помышляют.