Чтобы это ни значило.

Если не брать в расчёт одного из пионеров электромобильного движения — Nissan Motor, японские компании вряд ли могут претендовать на большие успехи в серийном производстве электромобилей, и относительно небольшая по меркам отрасли компания Mazda является ярким тому примером. Предлагаемый ею электрический хэтчбек MX-30 от силы способен обеспечить запас хода в 161 км «по паспорту», но скромная ёмкость тяговой батареи (35,5 кВт·ч) в данном случае должна компенсироваться низкой массой и умеренной стоимостью машины.

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Источник изображения: Mazda

Как сообщает издание The Drive, в патентной заявке Mazda упоминается похожий по своим очертаниям на седан третьей модели электромобиль, позволяющий помимо багажа вмешать от четырёх до пяти человек. Схематичные изображения тяговой батареи в днище кузова вряд ли дают представление о габаритах серийной версии, но пока она выглядит достаточно тонкой.

Источник изображения: Mazda

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Японский автопроизводитель отдельно подчёркивает, что электромобиль должен обеспечивать достойный запас хода, не уточняя данное определение количественными характеристиками. Тяговый электродвигатель располагается на передней оси, но в случае необходимости может быть перенесён на заднюю, а версия с двумя электродвигателями позволяет реализовать полный привод. Естественно, патентная заявка никаких сопутствующих обязательств на автопроизводителя не накладывает, но можно хотя бы понять, что о создании электромобиля размером с Mazda 3 инженеры компании помышляют.