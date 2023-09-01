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dima0782 За пост начислено вознаграждение
Mini Cooper Electric получил совершенно новый дизайн и запас хода до 400 км
На одной зарядке он может проехать до 400 км.

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Компания BMW анонсировала пятое поколение Mini Cooper, и это первый Mini EV, получивший уникальный дизайн, который не полностью повторяет дизайн своих "горячих" собратьев. Первой моделью станет Mini Cooper E с двигателем мощностью 135 кВт/184 л.с., крутящим моментом 290 Нм и разгоном с нуля до 100 км/ч за 7,3 секунды. Он может похвастаться гораздо большим запасом хода - от 230 до 300 км.

Для Mini SE этот показатель увеличивается до 400 км и включает в себя более высокие показатели мощности, такие как максимальный крутящий момент 330 Нм, 160 кВт/218 л.с. и разгон с 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды. Кроме того, батареи могут заряжаться с 10% до 80% менее чем за полчаса.

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Внешний вид пятого поколения Mini получил название "Харизматичная простота", чтобы подчеркнуть основные современные черты автомобиля. "Вдохновленные нашей историей, мы разработали свой собственный новый язык дизайна, определяющий нашу ДНК". Оливер Хейлмер, глава подразделения Mini Design, сказал в своем заявлении. "Идея, лежащая в его основе, — это дизайн, который придает каждой новой модели MINI сильный, индивидуальный характер и характеризуется четким, сниженным языком дизайна, интуитивно сфокусированным на основных чертах бренда".

Фото: BMW

Внешне новый дизайн отличается более крупными колесными дисками, дверными ручками, расположенными заподлицо, и отсутствием выступов на крыльях. Интерьер вдохновлен оригинальным Mini 1959 года, который имел "круглую панель приборов" спереди и по центру, а под ней располагались кнопки управления. Современное обновление оснащено 9,5-дюймовым OLED-дисплеем высокого разрешения, на котором представлена операционная система Mini Operating System 9, предлагающая все - от мультимедиа до приложений. Mini также оснащен первым "интеллектуальным персональным помощником" в виде анимированного Мини или Спайка, сине-белого английского бульдога-помощника, впервые анонсированного в апреле, который появляется прямо на круглом OLED-дисплее. В любом случае вы можете управлять навигацией, развлечениями и другими функциями с помощью кнопки push-to-talk или просто сказав: "Эй, Мини".

Среди дополнительных функций пятого поколения Mini - опциональный ассистент парковки Plus (с 12 датчиками и четырьмя камерами) и режим Green Mode, позволяющий продлить срок службы аккумулятора. Кроме того, автомобиль имеет четыре новых варианта отделки: Essential, Classic, Favored и JCW.

BMW также анонсировала третье поколение Mini Countryman. Впервые кроссовер-вездеход будет доступен в полностью электрическом варианте, он стал на несколько сантиметров выше и на пять сантиметров длиннее своего предшественника. Запас хода Mini Countryman E составляет 287 миль, мощность 150 кВт/204 л.с. и крутящий момент 250 Нм. Mini Countryman SE обладает чуть большей мощностью, 230 кВт/313 л.с. и 494 Нм, но запас хода у него немного меньше - 430 км.

Среди дополнительных особенностей - обновленная панель управления с пятью переключателями, улучшенная аэродинамика и более широкие колесные арки. Слухи о полностью электрическом Countryman появятся в 2021 году, что соответствует планам BMW по созданию полностью электрических автомобилей Minis к 2030 году.

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#авто #bmw #mini cooper
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