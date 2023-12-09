Forza Horizon 5 предложит кое-что для поклонников «Форсажа»

Начался новый месяц, а значит в игре Forza Horizon 5 будет очередное обновление. Разработчики представляют ряд автомобилей, в их числе Subaru BRZ 2022 года и Lotus 340R. Есть несколько старых гоночных автомобилей, как Ferrari 512 S и Aston Martin DBR1, а ещё есть автомобили из последнего «Форсажа».





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Помимо новых автомобилей, в игре исправлены некоторые баги, а стадион получил новую гоночную трассу.

В этом году в игре появилась Toyota GR86, а теперь можно погонять на Toyota GR86 с 2,4-литровым двигателем Boxer 228 л.с. и 184 Нм. Для получения этого автомобиля следует заработать 20 очков с 21 по 28 декабря.

В количестве всего 340 экземпляров в своё время выпустили автомобили Lotus 340R. Здесь есть 1,8-литровый двигатель Rover K-Series до 187 л.с. и 139 Нм крутящего момента. До 100 км/ч он разгоняется за 4,4 секунды, однако его сильной стороной являются повороты. Для получения этого автомобиля нужно набрать 20 баллов с 28 декабря по 3 января.

Другим британским спортивным автомобилем в игре станет 2019 Morgan Aero GT. Он основан на 4,8-литровом двигателе V8 367 л.с. с возможностью разгона до 100 км/ч за 4,5 секунды и максимальной скоростью 273 км/с. Осталось заработать 20 баллов на неделе с 14 декабря.

Lotus 2-Eleven на 1,8-литровом двигателе Toyota выдаёт 252 л.с. Разгоняется до 100 км/ч он за 3,8 с и максимум до 241 км/ч. Автомобиль предлагается в трековом и дорожном вариантах. За 20 очков он станет вашим с 7 по 14 декабря.

Из фильма «Форсаж 10» в игру пришли автомобили Dodge Charger 1970 года Доминика Торетто и Chevrolet Impala Super Sport 1966 года Данте Рейеса, Datsun 240Z 1973 года и Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody. Первый выдаёт 980 л.с., так что справиться с ним непросто. Второй ещё мощней со 1100 л.с. Charger SRT Hellcat обладает двигателем мощностью 1000 л.с., а сильно пострадавший в фильме Datsun 240Z с турбонаддувом имеет мощность 737 л.с.

В игре появится даже складной автомобиль Flip Car 2.0 на двигателе V8 700 л.с. с рулевым управлением на трёх осях. Чем больше машин будет роздано, тем быстрее появится доступ к суперкару GMA T.50 с безнаддувным 4,0-литровым двигателем V12 T.50, 12100 об/мин и 656 л.с. Ещё в игре появится Aston Martin Valkyrie. Когда счётчик подарков для всех игроков будет заполнен на 50%, станет доступной GMA T.50, а на 100% появится Aston Martin.

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Наконец, в автошоу будет доступно четыре новых автомобиля: Ferrari 512 S 1970 года, Porsche 906 Carrera 6 1966 года, Jaguar C-Type 1953 года и Aston Martin DBR1 1958 года. Среди других изменений обещано более реалистичное звучание двигателя Corvette Z06.