Это уже дело привычное в отношении игр от Microsoft.

Разработчики из Turn 10 совместно с издательством Xbox Game Studios выпустили в продажу автомобильный симулятор Forza Motorsport, который позиционируется как один из ключевых проектов в линейке игрового подразделения Microsoft.

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Автосимулятор предлагает игрокам принять участие в заездах более чем на 500 лицензированных автомобилях, в том числе на современных гоночных болидах и 100 автомобилях, которые раньше не появлялись в серии Forza Motorsport. Заезды можно проводить по 20 гоночным трекам, а разнообразие в процесс будут привносить уникальные условия для гонок. Авторы утверждают, что каждый круг здесь не будет похож на предыдущий.

К сожалению, дебют нового Forza Motorsport прошёл в Steam не совсем гладко: в день релиза максимальный «онлайн» в Steam застыл на отметке в 4703 игрока. Прямо сейчас в проекте проводят своё время 2704 игрока, что сложно назвать успехом.

С оценками в сервисе Valve у нового симулятора от Turn 10 дела обстоят не лучшим образом. На момент написания данного материала гоночной игре свой вердикт вынесли 933 человека, и только 44 % оставили положительные отзывы. В своих мини-рецензиях пользователи жалуются на плохую оптимизацию (актуально даже для мощных компьютеров), разного рода технические проблемы (постоянные «вылеты» и «зависания»), а также «чрезмерно» мыльную картинку.

Обвинять пользователей Steam в неоправданной «токсичности» не приходится, поскольку в американском Xbox Store игроки встретили Forza Motorsport не лучшим образом. Игра стартовала там со средним рейтингом 2,5 балла из 5: пользователи в отзывах тоже жаловались на технические проблемы и странную систему прокачки. Зато критики оказались почти всем довольны — это уже стало традицией в подобных случаях. На агрегаторе рецензий OpenCritic автосимулятор собрал 84 балла из 100 на основании аж 95 рецензий.

«Испытайте суперсовременный уровень фотореализма: трассировка света в реальном времени, новые системы отображения повреждений и грязи, а также улучшенная физика с мощной системой помощи и увеличением проработки износа колес в 48 раз. Превзойдите конкурентов, открыв более 800 модификаций производительности, и соревнуйтесь с самыми сложными ИИ-противниками в совершенно новом увлекательном режиме карьеры «Кубок конструкторов».

Сражайтесь за место на подиуме в многопользовательских испытаниях со структурой, вдохновлённой гоночными уик-эндами, или играйте именно так, как хочется вам и вашим друзьям. Онлайн-гонки станут еще безопаснее, веселее и интереснее благодаря гоночному регламенту Forza, стратегии использования шин и топлива, а также новым системам водительского рейтинга и рейтинга безопасности», — гласит официальное описание проекта в Steam.

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Forza Motorsport поступила в продажу 10 октября на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Автосимулятор сразу пополнил собой библиотеку подписочного сервиса Game Pass.