За два года больше 2,6 млрд персональных записей попали в чужие руки

На этой неделе появлялась информация о том, что посредством push-уведомлений правительства разных стран могут отслеживать пользовательские данные. Теперь компания Apple говорит, что через утечки за последние два года были скомпрометированы более чем 2,6 млрд персональных записей. Возникает ощущение, что лучший способ избежать этого заключается в полном отказе от интернета, или по крайней мере регистрации аккаунтов в нём. Исследование может быть направлено на укрепление мысли о необходимости пользоваться надёжным сквозными шифрованием.

По словам старшего вице-президента Apple по разработке программного обеспечения Крейга Федериги, злоумышленники тратят много времени и ресурсов на поиск способов кражи пользовательских данных. Компании вроде Apple тратят время и усилия, чтобы помешать в этом.

реклама

Исследование профессора Массачусетского технологического института Стюарта Мэдника говорит о глобальной эпидемии утечек данных. С 2013 по 2022 год их количество выросло более чем втрое, в этом году утечек стало ещё больше. Из этого делается вывод о необходимости надёжно подходить к защите данных. В частности, необходимо пользоваться сквозным шифрованием. Что касается непосредственно Apple, в iCloud рекомендуется включать механизмы защиты Advanced Data Protection. Это зашифровывает такую информацию, как пароли и прочие конфиденциальные сведения.

В США в этом году количество атак выросло на 20% по сравнению с 2022 годом. В 80% случаев нацеливаются на информацию в облачных хранилищах. Атаки на облачную инфраструктуру с 2021 по 2022 год почти удвоились.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Хакеры становятся всё более профессиональными и у них всё больше ресурсов. Некоторые создают даже службы поддержки якобы для помощи пострадавшим клиентам. В результате каждая уязвимость рано или поздно находится и используется.