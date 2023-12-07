Apple планирует существенно обновить микрофон в iPhone 16, сообщил аналитик Минг-Чи Куо.

В предстоящей серии iPhone 16 от Apple ожидается значительное обновление спецификаций микрофона для улучшения работы Siri, сообщил аналитик Apple Минг-Чи Куо в своем последнем отчете об исследовании. От обновления спецификаций выиграют поставщики микрофонов для iPhone 16 - компании AAC и Goertek.

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По прогнозам Куо, стоимость микрофонов для каждого iPhone 16 будет как минимум на 100-150% выше, чем для iPhone 15. Компания AAC Technologies, имеющая меньший объем выручки, может получить относительно большую выгоду от обновления. По словам аналитика, ожидается, что обновленная система микрофонов появится во всех моделях iPhone 16. Ключевой характеристикой микрофона станет лучшее соотношение сигнал/шум (SNR), что позволит значительно улучшить работу Siri, а также повысить водонепроницаемость. Аналитик добавил, что эти изменения могут свидетельствовать о том, что компания Apple рассчитывает интегрировать больше возможностей AI/AIGC в Siri в качестве ключевого преимущества iPhone 16. Компании приходится конкурировать с Samsung, которая недавно представила свою генеративную модель ИИ Gauss, а ее Galaxy AI, как ожидается, дебютирует вместе с серией Galaxy S24 в 2024 году.

В последние годы контент, созданный искусственным интеллектом (AIGC), многократно увеличил свое присутствие, и Apple не чужда ему. В недавнем докладе утверждается, что гигант из Купертино работает над тем, чтобы в 2024 году в iOS 18 появились некоторые функции Siri на базе большой языковой модели. Компания тайно создает свой собственный вариант генеративного ИИ, неофициально известный как Apple GPT.

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Сообщается, что Apple тратит миллионы долларов в день на своего конкурента ChatGPT. К слову, ChatGPT захватил интернет и недавно отпраздновал свой первый день рождения. Чат-бот с генеративным ИИ также является самой популярной темой в Википедии - более 49 млн просмотров страниц за 2023 год.