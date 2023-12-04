Hyundai и Kia разработали инновационную конструкцию электротрансмиссии под названием Uni Wheel, которая позволит уменьшить размеры моторов, увеличит внутреннее пространство и даст больше компоновочной свободы

Hyundai и Kia внедрили инновационную систему электротрансмиссии под названием Uni Wheel, с фундаментальными изменениями в конструкции электрических моторов. Основное преимущество заключается в уменьшении размеров моторов, оптимизации внутреннего пространства электромобилей и расширении возможностей для размещения компонентов.

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Uni Wheel оснащена нестандартным планетарным редуктором, интегрированным в ступицу. Компоненты системы включают солнечную шестерню, четыре сателлита и зубчатый венец. Центральная шестерня, соединенная с сателлитами через шарнирный механизм, обеспечивает полную свободу движения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Это инновационное решение, дополненное пневмоподвеской, предназначено для использования на различных типах транспортных средств.

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Новая система не только повышает эффективность, но и предоставляет широкий спектр применения. Она не ограничивается только электромобилями, но может быть успешно внедрена в велосипеды, роботов-доставщиков и даже инвалидные коляски. Важным аспектом является возможность адаптации системы под диаметр колес в диапазоне от 4 до 25 дюймов, что открывает перспективы в различных областях транспортной индустрии.