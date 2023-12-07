Один из немногих не похожих на другие Bugatti Chiron

Для состоятельных ценителей красоты, мощи и классики автопроизводитель Bugatti представляет специальный выпуск модели Chiron Super Sport 57. Здесь есть несколько отличительных черт, наиболее очевидной среди которых является решётка радиатора в стиле ретро.

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Подразделение Bugatti Sur Mesure предлагает автомобиль с полированными вертикальными линиями в духе старой школы. Также можно выделить полированный хром и синюю отделку колёс, вручную нарисованный на нижней стороне заднего крыла силуэт Atlantic и мерцающую краску от оригинального Atlantic.

Внутри салона используется кожа Gaucho с традиционной вышивкой «Танцующего слона» на подголовниках. Контраст придаёт оттенок Lightning Blue, на дверных порогах можно увидеть подписи Рембрандта и Жана Бугатти.

Как обычно бывает с произведёнными на заказ автомобилями, заказчик назван не был. Известно, что эта женщина и что ей принадлежит оригинальный автомобиль Bugatti Type 57.