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Смартфоны средней ценовой категории серии Redmi Note 13 уже доступны для приобретения жителям Китая. Теперь производитель сообщил, что недолго остаётся ждать начала продаж этих устройств в других странах. Релиз состоится в январе, конкретное число не называется. Индия войдёт в число первых стран, где начнут продавать смартфоны этой серии. Всего их три, сейчас речь идёт о продажах в Индии модели Redmi Note 13 Pro+.
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Уже появлялись европейские цены Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+, которые в зависимости от НДС в разных странах могут составлять 450 и 500 евро. В Европе эти аппараты будут предлагаться в чёрном, синем и белом цветовых вариантах. Известно о конфигурации 12/512 ГБ. В Китае сейчас предлагается восемь разных конфигураций этих смартфонов.
Наверняка в итоге все три модели попадут на мировой рынок уже в начале следующего года, но даты для разных стран могут различаться.