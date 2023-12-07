Аппараты Redmi Note 13 Pro из Китая распространяться по всему миру

Смартфоны средней ценовой категории серии Redmi Note 13 уже доступны для приобретения жителям Китая. Теперь производитель сообщил, что недолго остаётся ждать начала продаж этих устройств в других странах. Релиз состоится в январе, конкретное число не называется. Индия войдёт в число первых стран, где начнут продавать смартфоны этой серии. Всего их три, сейчас речь идёт о продажах в Индии модели Redmi Note 13 Pro+.

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Уже появлялись европейские цены Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+, которые в зависимости от НДС в разных странах могут составлять 450 и 500 евро. В Европе эти аппараты будут предлагаться в чёрном, синем и белом цветовых вариантах. Известно о конфигурации 12/512 ГБ. В Китае сейчас предлагается восемь разных конфигураций этих смартфонов.

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Наверняка в итоге все три модели попадут на мировой рынок уже в начале следующего года, но даты для разных стран могут различаться.