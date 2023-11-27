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Китайская компания Realme объявила о достижении отметки в 200 млн проданных смартфонов с момента своего создания более пяти лет назад. Она входит в конгломерат BBK Electronics и сумела добиться этого результата во втором квартале нынешнего года.
Статистика фирмы Counterpoint Research показывает, что Realme стала пятым производителем, которому покорилась эта высота. Другими являются Vivo, Huawei, Samsung и Apple.
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В отличие от многих китайских производителей, большая часть продаж у Realme осуществляется за пределами страны. Таким образом, компания стала глобальным брендом, продукты которого известны во многих странах мира.
По словам директора по маркетингу компании, она была создана в тот момент, когда уже существовало свыше 700 брендов смартфонов. Это не помешало китайскому производителю войти в десятку лучших всего за пять лет.
Этому поспособствовало и уменьшение количества брендов с более чем 700 в 2017 году до 250 в нынешнем сентябре. Realme не просто выжила, но и добилась большого успеха.
Сейчас компания готовится к релизу флагманской модели Realme GT 5 Pro. Это будет один из первых смартфонов на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и с новым сенсором камеры Sony Lytia, напоминает Gizmochina.