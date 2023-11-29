Realme GT 5 Pro будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт

Недолго остаётся ждать 7 декабря, когда должен быть представлен флагманский смартфон Realme GT 5 Pro. В преддверии этого события компания опубликовала тизеры, показав ёмкость батареи и мощность зарядки. Снимок из приложения китайской розничной сети Tmall намекает на цену устройства.

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Цена эта может составлять 3499 юаней или около $495. Столько может стоить конфигурация смартфона 8/256 ГБ. Максимум у него может быть память LPDDR5x объёмом 24 ГБ и хранилище UFS 4.0 вместимостью 1 ТБ.

Если стоимость подтвердится, аппарат будет дешевле конкурирующих Xiaomi 14 и iQOO 12 на том же процессоре Snapdragon 8 Gen 3, которые стоят от 3999 юаней.

Аппарат Realme получит батарею ёмкостью 5400 мАч, что может дать 406 часов работы в режиме ожидания и 8 часов в игре Honor of Kings. Мощность проводной зарядки 100 Вт позволит заряжать устройство всего за 12 минут. Мощность беспроводной зарядки составит 50 Вт.

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Среди других характеристик ожидается панель BOE OLED с изогнутыми сторонами, основная камера 50 Мп LYT-808, телеобъектив-перископ IMX890, блок охлаждения площадью 12000 мм², пишет Gizmochina.